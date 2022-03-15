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Giriş Tarihi: 15.3.2022 00:15 Son Güncelleme: 15.3.2022 00:36

Rus milyarder Roman Abramovich'in özel jeti İstanbul'da!

DHA
Rus milyarder Roman Abramovich’in özel jeti İstanbul’da!

Rus milyarder Roman Abramovich'in LX-RAY kuyruk tescilli Gulfstream tipi özel jeti akşam saatlerinde İsrail'den havalanarak, İstanbul'a geldi. Uçakta Abramovich'in olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Tel Aviv Ben Gurion Havalimanı'ndan hareket eden Roman Abramovich'in özel jeti, yaklaşık 2 saatlik uçuşun ardından saat 18.11'de İstanbul Havalimanı'na indi.

Apronda park eden jetin yolcuları arasında Abramovich'in olup olmadığı bilinmiyor.

Rus milyarder Abramovich'in özel jeti İstanbul'a indi | Video


Öte yandan, dün Rusya'nın başkenti Moskova'dan havalanan Abramovich'in jeti, akşam saatlerinde Tel Aviv'e inmişti. Abramovich'in en son bugün Tel Aviv Ben Gurion Havalimanı'nda görüldüğü iddia edilmişti.

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Rus milyarder Roman Abramovich'in özel jeti İstanbul'da!
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