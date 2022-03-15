Rus milyarder Roman Abramovich’in özel jeti İstanbul’da!

Tel Aviv Ben Gurion Havalimanı'ndan hareket eden Roman Abramovich'in özel jeti, yaklaşık 2 saatlik uçuşun ardından saat 18.11'de İstanbul Havalimanı'na indi.
Apronda park eden jetin yolcuları arasında Abramovich'in olup olmadığı bilinmiyor.
Rus milyarder Abramovich'in özel jeti İstanbul'a indi | Video
Öte yandan, dün Rusya'nın başkenti Moskova'dan havalanan Abramovich'in jeti, akşam saatlerinde Tel Aviv'e inmişti. Abramovich'in en son bugün Tel Aviv Ben Gurion Havalimanı'nda görüldüğü iddia edilmişti.