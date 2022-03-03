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Giriş Tarihi: 4.3.2022

Rus milyarderin 600 milyon dolarlık yatına el konuldu

Rus milyarderin 600 milyon dolarlık yatına el konuldu
Rusya'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle Avrupa Birliği tarafından uygulanan yaptırımlar kapsamında Alman makamlarının, Özbek asıllı Rus milyarder Alişer Usmanov'a ait 600 milyon dolarlık (yaklaşık 8.4 milyar lira) yata el koyduğu bildirildi. Almanya basınında yer alan haberlere göre, Hamburg eyaletinde yetkililer, Usmanov'un 156 metre uzunluğundaki yatına Hamburg Limanı'nda el koydu. Brüt tonaj olarak dünyanın en büyük motorlu yatı kabul edilen söz konusu yat, Ekim 2021'den beri Alman gemi inşaat ve mühendislik şirketi Blohm + Voss'ın tersanesinde bulunuyordu. Haberlerde, Usmanov'un "Dilbar" adlı yatı 2016'da 600 milyon dolara Alman lüks yat üreticisi Lürssen'den satın aldığı ifade edildi. İçinde 65 kabin bulunan yatta, 40 yolcu ile 80 mürettebat konaklayabiliyor. Yatta büyük bir havuzun yanı sıra iki helikopter pisti ve sauna da bulunuyor. AA
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Rus milyarderin 600 milyon dolarlık yatına el konuldu
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