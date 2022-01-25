Rus muhalif Aleksey Navalnıy’nin adı terör listesinde

Rus muhalif Aleksey Navalnıy, Rusya'da terörle ve aşırıcılıkla bağlantılı şahısların bulunduğu listeye dahil edildi. Rusya Federal Mali Gözlem Hizmetleri tarafından yayımlanan listede, ülkede terör ve aşırıcılıkla bağlantı olduğu iddia edilen şahıslar ve kurumlara ilişkin bilgilere yer verildi.

Navalnıy'ın da yer aldığı listede, Navalnıy ile faaliyet gösterdikleri bilinen bazı diğer muhalif isimler de bulunuyor.

Rusya Soruşturma Komitesi, Navalnıy hakkında 20 Ekim 2021'de "aşırılıkçı bir topluluk oluşturduğu ve yönettiği" gerekçesiyle soruşturma başlatıldığını bildirmişti.