Rus muhalif gazeteci Rus ateşinde öldü

Edinilen bilgilere göre Baulina'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Podolsky bölgesinin Rus birlikleri tarafından bombalanmasından sonra AVM'deki yıkımı görüntülemeye çalıştığı sırada yeni roket ateşi altında kaldığı öğrenildi. Onunla birlikte bir sivilin daha öldüğü, beraberindeki iki kişinin de yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.