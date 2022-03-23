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Giriş Tarihi: 23.3.2022 22:30 Son Güncelleme: 23.3.2022 22:50

Rus muhalif gazeteci Rus ateşinde öldü

Uğur YILDIRIM Uğur YILDIRIM
Rus muhalif gazeteci Rus ateşinde öldü

"The Insider"in muhabiri Rus muhalif gazeteci Oksana Baulina Kiev'de dün tekrar bombalanan AVM'de hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre Baulina'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Podolsky bölgesinin Rus birlikleri tarafından bombalanmasından sonra AVM'deki yıkımı görüntülemeye çalıştığı sırada yeni roket ateşi altında kaldığı öğrenildi. Onunla birlikte bir sivilin daha öldüğü, beraberindeki iki kişinin de yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Kiev'den yayın yapan The Insider'a katılmadan önce Oksana Baulina'nın, Rusya'da Yolsuzlukla Mücadele Vakfı için çalıştığı bildirildi. Örgüt, aşırılıkçı örgütler listesine alındıktan sonra Rusya'dan ayrılmak zorunda kalan Baulina Ukrayna'ya geçmişti. Oksana Baulina, muhabir olarak The İnsider'da çalışmaya başlamıştı.

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Rus muhalif gazeteci Rus ateşinde öldü
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