Rus muhalif gazeteci Rus ateşinde öldü

Edinilen bilgilere göre Baulina'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Podolsky bölgesinin Rus birlikleri tarafından bombalanmasından sonra AVM'deki yıkımı görüntülemeye çalıştığı sırada yeni roket ateşi altında kaldığı öğrenildi. Onunla birlikte bir sivilin daha öldüğü, beraberindeki iki kişinin de yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
Kiev'den yayın yapan The Insider'a katılmadan önce Oksana Baulina'nın, Rusya'da Yolsuzlukla Mücadele Vakfı için çalıştığı bildirildi. Örgüt, aşırılıkçı örgütler listesine alındıktan sonra Rusya'dan ayrılmak zorunda kalan Baulina Ukrayna'ya geçmişti. Oksana Baulina, muhabir olarak The İnsider'da çalışmaya başlamıştı.