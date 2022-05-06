Rus oligarkların süper lüks yatları Marmaris’te! Özellikleri saymakla bitmiyor

THE RAGNAR'IN ÖZELLİKLERİ

Gövdesi ve yapısıyla dikkat çeken süper yat "The Ragnar" da lüks 6 kabinde 12 misafir konuk edilebiliyor. Helikopter pisti dahil birçok lüksü barındıran süper yat, buzlu denizlerde gidebilme özelliğine de sahip. Rus oligark Vladimir Strzhalkovsky'nin sahibi olduğu 68 metre uzunluğundaki "The Ragnar" adlı süper yatın öğleden sonra limandan ayrılacağı öğrenildi.