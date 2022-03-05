Rus oligarkların yatları sır oldu

RUSYA'NIN Ukrayna'ya yönelik 24 Şubat'ta başlayan saldırıları sürerken, dünya basını bir yandan da lüks yatların peşine düştü. ABD ve Avrupalı ülkelerden ardı ardına Rus milyarderlere yönelik yaptırımlar açıklanmıştı. Örneğin Fransa, Rus petrol şirketi Rosneft'in CEO'su Igor Seçin'e ait 120 milyon dolarlık Amore Vero adlı yata el koydu. Dünyanın en büyük yatlarından biri olan ve Alişer Usmanov'a ait olan 600 milyon dolarlık Dilber'e de Almanya el koydu. İtalya ise dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakın isimlerden olan Aleksey Aleksandrovits Mordaşov'a ait 70 milyon dolarlık Lady M isimli yata el koydu.







Oligarklar da yaptırımların dışında kalmak için milyonlarca dolarlık yatlarını maviliklere açtı. ABD merkezli CNN International kanalı bu yatların şimdilerde nerelerde olduğuna dair bir haber yayınladı. Habere kaynak olarak gemilerin limanlardaki hareketlerini gerçek zamanlı gösteren Marine Traffic sitesindeki veriler gösterildi. Buna göre Rus oligarklarına ait olduğu söylenen 10'dan fazla yat dünya geneline dağıldı. Söz konusu yatlar, Antigua'dan Barcelona'ya, Hamburg'dan Maldivler'e kadar farklı noktalarda demirlemiş durumda. DIŞ HABERLER