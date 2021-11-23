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Giriş Tarihi: 23.11.2021 15:48 Son Güncelleme: 23.11.2021 15:58

Rus politikacı, farkındalık yaratmak için soyunup kara atladı

Rus politikacı, farkındalık yaratmak için soyunup kara atladı

Rusya'da 52 yaşındaki politikacı Anna Tereshkova, 'fit' olmaya dikkat çekmek için soyunarak bikinisiyle kara atladı. Kar meleği yaptığı görüntüleri paylaşan kadına sosyal medyadan tepki yağdı. Halk ise Tereshkova'nın bu hareketle kendilerini utandırdığını söyledi.

Novosibirsk'in belediye başkan yardımcısı 52 yaşındaki Anna Tereshkova, soyunarak bikinili haliyle karda yatıp insanları 'fit' olmaya teşvik etti. Eksi 20 derecede yarı çıplak halde kar meleği yapan Tereshkova, çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

HALKI AYNI ŞEYİ YAPMAYA ÇAĞIRDI

Paylaşımına "Burası Sibirya! Derece eksi 20, ne güzellik" notunu ekleyen belediye başkan yardımcısı, güçlenmenin en iyi yollarından birinin kar banyosu olduğunu iddia ederek Rusya halkını aynı şeyi yapmaya çağırdı.

TEPKİ TOPLADI

"Sibirya'nın avantajlarından yaralanmalıyız" diyen Tereshkova'ya sosyal medyadan tepki yağdı. Şehrin sakinleri, Tereshkova'nın kendilerini utandırdığını söyleyerek yaptıklarını 'iğrenç' buldu.

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Rus politikacı, farkındalık yaratmak için soyunup kara atladı
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