Rus politikacı, farkındalık yaratmak için soyunup kara atladı

Novosibirsk'in belediye başkan yardımcısı 52 yaşındaki Anna Tereshkova, soyunarak bikinili haliyle karda yatıp insanları 'fit' olmaya teşvik etti. Eksi 20 derecede yarı çıplak halde kar meleği yapan Tereshkova, çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

HALKI AYNI ŞEYİ YAPMAYA ÇAĞIRDI

Paylaşımına "Burası Sibirya! Derece eksi 20, ne güzellik" notunu ekleyen belediye başkan yardımcısı, güçlenmenin en iyi yollarından birinin kar banyosu olduğunu iddia ederek Rusya halkını aynı şeyi yapmaya çağırdı.