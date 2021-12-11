Rus politikacıdan skandal! Canlı toplantıda çırılçıplak soyundu

Koronavirüs salgının başından bu yana dünya çapında giderek yaygınlaşan çevrim içi toplantılar, birçok canlı yayın kazasını da beraberinde getiriyor. Kamera ve mikrofonun açık unutulmasıyla sıra dışı görüntülerin yaşandığı bu toplantılarda yaşanan yeni bir kaza, bir kez daha sosyal medyanın gündemine oturdu.

Rusya'da muhalefet kanadında yer alan, sosyal liberal Yabloko Partisi, çevrim içi bir toplantı düzenledi. Bir parti üyesi için düzenlenen bu disiplin görüşmesine, parti üyesi 48 yaşındaki Maxim Petlin damgasını vurdu.