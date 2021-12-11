Rus politikacıdan skandal! Canlı toplantıda çırılçıplak soyundu

Koronavirüs salgının başından bu yana dünya çapında giderek yaygınlaşan çevrim içi toplantılar, birçok canlı yayın kazasını da beraberinde getiriyor. Kamera ve mikrofonun açık unutulmasıyla sıra dışı görüntülerin yaşandığı bu toplantılarda yaşanan yeni bir kaza, bir kez daha sosyal medyanın gündemine oturdu.
Rusya'da muhalefet kanadında yer alan, sosyal liberal Yabloko Partisi, çevrim içi bir toplantı düzenledi. Bir parti üyesi için düzenlenen bu disiplin görüşmesine, parti üyesi 48 yaşındaki Maxim Petlin damgasını vurdu.
CANLI YAYINDA ŞOKE EDEN ANLAR
Evden katıldığı toplantıda, bir süre sonra duşa girmeye karar veren Petlin, kamerasını kapattığını düşünerek soyunmaya başladı. Diğer parti üyelerine, toplantıya ara vereceğiyle ilgili herhangi bir şey söylemeyen Petlin, açık olduğundan habersiz olduğu bilgisayar kamerasının karşısında önce pantolonunun düğmelerini çözmeye başladı.
Bir süre sonra kameranın kadrajından çıkan, ancak bilgisayarı banyoya getirdiği belli olan Petlin, az sonra olacaklardan habersiz bir şekilde soyundu Bu sırada toplantıda olan diğer parti üyeleri, Petlin'i uyarmaya çalışsa da başarısız oldu. Skandal anlar ise kısa süre sonra yaşandı.
Rus siyasetçinin Zoom canlı yayınındaki şok çıplak görüntüleri sosyal medyada alay konusu oldu
Petlin, çırılçıplak bir şekilde kameranın önünden geçerek duşa girdi. Parti üyeleri, bu anlar karşısında ne yapacağını şaşırdı.
Hiçbir şey olmamış gibi davranmaya çalışan parti üyelerinin o anları kameralara yansıdı. Olay sonrası Yabloko Partisi, herhangi bir açıklama yapmayı reddetti.