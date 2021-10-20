Rus savaş uçaklarından kritik müdahale! ABD jetleriyle karşı karşıya geldiler

Tespit edilen hava hedeflerini belirlemek ve Rusya Federasyonu Devlet Sınırının ihlallerini önlemek için Hava Kuvvetleri'ne ait 2 adet Su-30 savaş uçağı kalkış yaptı. Rus savaş uçakları, hava hedeflerini ABD Hava Kuvvetleri'ne ait 2 adet B-1B stratejik bombardıman uçağı ve 2 adet KC-135 tanker uçağı olarak belirleyerek Karadeniz üzerinden onlara eşlik etti" denildi.

Rus savaş uçakları, Karadeniz üzerinde ABD uçaklarını engelledi | Video

Açıklamanın devamında Rus uçaklarının, ABD uçaklarını uzaklaştırmasından sonra üslerine geri döndüğü aktarılırken bu müdahalenin de uluslararası kurallara sıkı sıkıya bağlı olarak gerçekleştiği vurgulandı.