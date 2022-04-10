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Giriş Tarihi: 10.4.2022 14:18

Rus silahı mı yoksa UFO mu? Sosyal medyada yayılan bu görüntü gündeme bomba gibi düştü

Rus silahı mı yoksa UFO mu? Sosyal medyada yayılan bu görüntü gündeme bomba gibi düştü

Alaska'nın Lazy Dağı'dan gelen ilgi çekici bir görüntü sosyal medyanın gündemine oturdu. Dağın tepesine doğru düşen şeklin ne olduğunu anlayamayan bazı insanlar bunun Rusya Ukrayna savaşı nedeniyle yolunu şaşırmış bir Ukrayna silahı olduğunu iddia ederken, bazıları da görüntünün bir UFO'ya ait olabileceğini savundu. Olayın büyümesi üzerinde Alaksalı yetkililer harekete geçti.

Rusya Ukrayna savaşı devam ederken, Alaska'dan gelen bir görüntü gündeme bomba gibi düştü. Alaska'nın Lazy Dağı üstünde bulunan garip bulutumsu bir şekil dikkat çekti.

RUS SİLAHI MI UFO MU?

Sosyal paylaşım sitesi Facebook'ta yayınlanan resimler, de dağın üstüne doğru düşen bir şey görülüyor. Pek çok kullanıcısı bunun bir UFO olduğunu iddia ederken, bazıları ise hali hazırda devam eden savaşla bağlantılığı olduğunu iddia ettikleri nesnenin bir Rus silahı olabileceğini söyledi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Tuhaf bulutumsuz nesne o kadar çok dikkat çekti ki Alaska Eyalet Birlikleri ve Alaska Kurtarma Koordinasyon Merkezi olayla ilgili bir soruşturma başlattı.

BİR ŞEY BULUNAMADI

Yapılan aratştırmada herhangi bir şey bulunamadı. Yetkililer, "Uçak kazası olduğuna dair bir iz bulunamadı. Söz konusu bölgede herhangi bir nesneye rastlanmadı. Bir helikopter ve kurtarma ekibi dağ çevresinde arama çalışması gerçekleştirdi" sözlerine yer verdi.

Bir süre sonra ise bölgeden geçen bir ticareti jetin olduğu ortaya çıktı. Ancak, bu görüntüyle söz konusu jet ilişkilendirilmedi.

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Rus silahı mı yoksa UFO mu? Sosyal medyada yayılan bu görüntü gündeme bomba gibi düştü
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