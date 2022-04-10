Rus silahı mı yoksa UFO mu? Sosyal medyada yayılan bu görüntü gündeme bomba gibi düştü

BİR ŞEY BULUNAMADI

Yapılan aratştırmada herhangi bir şey bulunamadı. Yetkililer, "Uçak kazası olduğuna dair bir iz bulunamadı. Söz konusu bölgede herhangi bir nesneye rastlanmadı. Bir helikopter ve kurtarma ekibi dağ çevresinde arama çalışması gerçekleştirdi" sözlerine yer verdi.

Bir süre sonra ise bölgeden geçen bir ticareti jetin olduğu ortaya çıktı. Ancak, bu görüntüyle söz konusu jet ilişkilendirilmedi.