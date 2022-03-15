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Giriş Tarihi: 15.3.2022 00:28

Rus televizyon kanalında canlı yayında "savaşa hayır" protestosu

AA

Rusya'da yayın yapan "Perviy Kanal" televizyonunun akşam haberleri bülteni sırasında bir kadın çalışan, spikerin arkasına geçerek elinde pankartla Rusya-Ukrayna savaşını protesto etti. Güvenlik güçlerinin, kadını gözaltına aldığı bildirildi

Rusya'nın federal televizyon kanallarından "Perviy Kanal"da akşam haberlerinin yayınlandığı sırada kadın çalışan Marina Ovsyannikova, elinde pankartla haber okuyan spikerin arkasında kameranın karşısına çıktı.

Spiker haber okurken meydana gelen protesto eyleminde, Ovsyannikova elinde "savaşa hayır" yazılı pankart açıp, "savaşı durdurun" diye bağırdı.

Güvenlik güçlerinin, kadını gözaltına aldığı bildirildi.

Ovsyannikova, sosyal medyada yayınlanan bir videoda yaptığı konuşmada, "Babam Ukraynalı, annem Rus. Hiçbir zaman düşman olmadım." dedi.

Ovsyannnikova, "Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik savaşını bir önce durdurmasını" istedi.

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Rus televizyon kanalında canlı yayında "savaşa hayır" protestosu
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