Rus turistler bu sene Türkiye’de! Büyükelçiden yaptırım gözdağı: Kendi ayağınıza sıktınız

"TÜRKİYE'YE PARA HARCAMAK İÇİN GİDECEKLER"

Stanislav Osadchiy, bu tür yaptırımları uygulayan Avrupa ülkelerinin kendilerini 'ayaklarından vurduklarını' söyleyerek ağır bir şekilde eleştirdi.Güney Kıbrıs'taki Politis gazetesine verdiği röportajda Osadchiy'in Rus turistlerin Türkiye'ye gideceği konusunda uyarıldığı da belirtildi. Büyükelçi'nin "Hava sahanızı kapattınız ve yaz geliyor. Rus turistler nereye gidecek? Türkiye'ye para harcamak için" dediği öğrenildi.