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Giriş Tarihi: 4.3.2022 12:32 Son Güncelleme: 4.3.2022 12:34

Rus turistler bu sene Türkiye'de! Büyükelçiden yaptırım gözdağı: Kendi ayağınıza sıktınız

AA
Rus turistler bu sene Türkiye’de! Büyükelçiden yaptırım gözdağı: Kendi ayağınıza sıktınız

Rusya Ukrayna savaşı 9. güne girerken, geçtiğimiz günlerde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Rusya Büyükelçisi Stanislav Osadchiy'in yaptığı konuşma dikkat çekti. Kıbrıs'a yaptırım gözdağı veren Stanisvlav "Kendi ayağınıza sıktınız" diyerek Rus turistlerin bu seneki rotasını açıkladı.

Pek çok ülke, Rusya'nın Ukrayna topraklarına girmesinin ardından Rusya'ya yönelik yaptırım kararlarını peş peşe açıklamaya başladı. Yaptırımlardan çoğunun ise Rusya'nın ekonomisini ciddi anlamda zorlayacağı düşünülüyor.

YAPTIRIMLAR NEDENİYLE

Yunan basınında yer alan haberlere göre ise Rusya'nın Güney Kıbrıs Rum yönetiminin büyükelçisi, ülkesine Ukrayna'ya yönelik savaşı nedeniyle yaptırımlar uyguladıktan sonra Rus turistin oraya gelmeyeceğini söyledi.

"TÜRKİYE'YE PARA HARCAMAK İÇİN GİDECEKLER"

Stanislav Osadchiy, bu tür yaptırımları uygulayan Avrupa ülkelerinin kendilerini 'ayaklarından vurduklarını' söyleyerek ağır bir şekilde eleştirdi.Güney Kıbrıs'taki Politis gazetesine verdiği röportajda Osadchiy'in Rus turistlerin Türkiye'ye gideceği konusunda uyarıldığı da belirtildi. Büyükelçi'nin "Hava sahanızı kapattınız ve yaz geliyor. Rus turistler nereye gidecek? Türkiye'ye para harcamak için" dediği öğrenildi.

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Rus turistler bu sene Türkiye'de! Büyükelçiden yaptırım gözdağı: Kendi ayağınıza sıktınız
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