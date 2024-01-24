Rus uçağı düşürülmüştü! Ukrayna’dan flaş açıklama: Nakliye araçlarını yok edeceğiz

"UÇAKSAVAR FÜZE İLE DÜŞÜRÜLDÜ"

Açıklamada, "Uçak, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından Harkiv bölgesi Liptsi yerleşim biriminden uçaksavar füze sistemi kullanılarak düşürüldü. Rusya Hava ve Uzay Kuvvetleri'nin radarları, iki Ukrayna füzesinin fırlatılışını gözlemledi." ifadelerine yer verildi.

Uçakta 6 mürettebat, esir değişimi için 65 Ukraynalı askeri personel ve onlara refakat eden 3 Rus askeri personelin bulunduğu hatırlatılan açıklamada, uçağın mürettebatı ve tüm yolcularının hayatını kaybettiği kaydedildi.