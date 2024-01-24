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Giriş Tarihi: 24.1.2024 18:36 Son Güncelleme: 24.1.2024 19:00

Rus uçağı düşürülmüştü! Ukrayna'dan flaş açıklama: Nakliye araçlarını yok edeceğiz

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Belgorod-Harkiv yönü de dahil olmak üzere nakliye araçlarını yok etmek, hava sahasını kontrol etmek için önlemler almaya devam edecelerini bildirdi. Rusya Savunma Bakanlığı, değişime götürülen 65 Ukraynalı askeri esirin yanı sıra 3'ü refakatçi 6'sı mürettebat olmak üzere 74 kişinin bulunduğu "İl-76" tipi uçağın Belgorod bölgesinde düştüğünü bildirmişti.

AA
Rus uçağı düşürülmüştü! Ukrayna’dan flaş açıklama: Nakliye araçlarını yok edeceğiz

Rusya Savunma Bakanlığı, 65 Ukraynalı esir dahil 74 kişinin içinde bulunduğu Rus uçağının Ukrayna tarafından roketle vurulduğunu duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Moskova saati ile 11.15'te, Çkalovsk Havaalanı-Belgorod rotasını izleyen, esir değişimine götürmek üzere Ukrayna askeri personelini taşıyan Rus askeri nakliye uçağını "Kiev rejiminin" düşürerek "terör eylemi" gerçekleştirdiği belirtildi.

"UÇAKSAVAR FÜZE İLE DÜŞÜRÜLDÜ"

Açıklamada, "Uçak, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından Harkiv bölgesi Liptsi yerleşim biriminden uçaksavar füze sistemi kullanılarak düşürüldü. Rusya Hava ve Uzay Kuvvetleri'nin radarları, iki Ukrayna füzesinin fırlatılışını gözlemledi." ifadelerine yer verildi.

Uçakta 6 mürettebat, esir değişimi için 65 Ukraynalı askeri personel ve onlara refakat eden 3 Rus askeri personelin bulunduğu hatırlatılan açıklamada, uçağın mürettebatı ve tüm yolcularının hayatını kaybettiği kaydedildi.

"ÖNLEMLER ALMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı ise, "Belgorod-Harkiv yönü de dahil olmak üzere nakliye araçlarını yok etmek, hava sahasını kontrol etmek için önlemler almaya devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

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Rus uçağı düşürülmüştü! Ukrayna'dan flaş açıklama: Nakliye araçlarını yok edeceğiz
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