Rus uzmanların Soçi zirvesi yorumu ‘Bayraktar pastada çilek’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek üzere 5 Ağustos'ta Soçi'ye gideceğinin teyit edilmesinin ardından, Rusya basınında hararetle "gezinin olası amaçları ve hedefleri" tartışılıyor. TürkRus.com sitesindeki habere göre siyaset bilimci Stanislav Bışok, "Putin ve Erdoğan'ın görüşmek için birçok nedeni var. Müzakereler her iki politikacı için de faydalı" dedi. Doğu araştırmaları uzmanı, akademisyen Andrey Çuprigin ise "Erdoğan iki sorunu çözmek için Soçi'ye uçacak.Birincisi, Türkiye'nin halletmek istediği Suriye'nin kuzeyindeki durum. İkincisi, Ukrayna limanları aracılığıyla tahıl ihracatına ilişkin anlaşma" dedi. Akademisyen Aleksey Malaşenko da "Belki zirvede Bayraktar'ın üretimi sorusu gündeme gelir, ama bu konuda bir bilgim yok. Ama Bayraktar'ı üreten firma, Rusya'ya tek bir drone vermeyeceğini ilan etti" yorumunda bulundu. MGIMO diplomatik üniversitesi öğretim görevlisi Aleksey Zudin ise "Son zamanlarda liderler düzeyinde Rus-Türk işbirliği çok aktif. Bayraktar konusunda gelince: Eğer olursa bu pastanın kremasındaki çilek olur" değerlendirmesinde bulundu. Putin, Bayraktar'ın üretimi ile ilgili Türkiye ile ortak bir çalışma yapmak istediklerini ifade etmişti.