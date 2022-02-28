Rus vatandaşını streç filmle ağaca bağladılar!

Rusya Ukrayna savaşı 5. gününde devam ederken bölgeden yeni görüntüler gelmeye devam ediyor. Ukrayna'da halk Rusya saldırılarının beşinci gününde de Rus birliklerine karşı direnmeye devam ediyor. Silahlanan Ukraynalı kadın ve erkekler ordu ile birlikte mücadele ediyor.

Ukrayna’da halk yakaladıkları Rus vatandaşını streç filmle ağaca bağladı | Video

STREÇ FİLMLE BAĞLADILAR

Ukrayna'da halk yakaladıkları Rusya vatandaşını streç filmle ağaca bağladı. Ukraynalılar Nikolayev kentinde yağmacı olduğu iddia edilen sivil giyimli bir Rusya vatandaşını streç filmle ağaca bağladı.