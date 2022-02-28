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Giriş Tarihi: 28.2.2022 15:46

Rus vatandaşını streç filmle ağaca bağladılar!

İHA
Rus vatandaşını streç filmle ağaca bağladılar!

Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaş 5. gününde devam ederken bölgeden dikkat çeken görüntüler gelmeye devam ediyor. Son olarak Ukraynalılar Nikolayev kentinde yağmacı olduğu iddia edilen sivil giyimli bir Rusya vatandaşını streç filmle ağaca bağladı.

Rusya Ukrayna savaşı 5. gününde devam ederken bölgeden yeni görüntüler gelmeye devam ediyor. Ukrayna'da halk Rusya saldırılarının beşinci gününde de Rus birliklerine karşı direnmeye devam ediyor. Silahlanan Ukraynalı kadın ve erkekler ordu ile birlikte mücadele ediyor.

Ukrayna’da halk yakaladıkları Rus vatandaşını streç filmle ağaca bağladı | Video

STREÇ FİLMLE BAĞLADILAR

Ukrayna'da halk yakaladıkları Rusya vatandaşını streç filmle ağaca bağladı. Ukraynalılar Nikolayev kentinde yağmacı olduğu iddia edilen sivil giyimli bir Rusya vatandaşını streç filmle ağaca bağladı.

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Rus vatandaşını streç filmle ağaca bağladılar!
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