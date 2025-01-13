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Giriş Tarihi: 14.1.2025

Rus vekilden öneri: Trump ile Putin İstanbul’da görüşsün

Rus vekilden öneri: Trump ile Putin İstanbul’da görüşsün
ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanlığı'na aday gösterdiği Mike Waltz, Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yapılması planlanan görüşme için hazırlıkların devam ettiğini belirtti. Olası bir görüşme için Türkiye'nin adı öne çıktı. Rus Duma milletvekili Andrey Kolesnik, İstanbul'un bu tür müzakereler için ideal bir platform olabileceğini belirtti. Kolesnik, "Türkiye'de daha önce benzer görüşmelerin gerçekleştirildiği unutulmamalı. Ancak nihai karar Putin'e ait" dedi. Ayrıca Macaristan, İsviçre ve Sırbistan gibi ülkeler de olası bir zirve için ev sahipliği yapmaya aday ülkeler arasında yer alıyor. Öte yandan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un telefon görüşmesi yaptığı, görüşmede Suriye ve Ukrayna'daki durumun ele alındığı bildirildi.

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Rus vekilden öneri: Trump ile Putin İstanbul’da görüşsün
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