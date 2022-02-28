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Giriş Tarihi: 28.2.2022 23:17

Rus zırhlı aracına molotof atarken kendini yaktı

İHA
Rus zırhlı aracına molotof atarken kendini yaktı

Ukrayna’da Rus askeri aracına seyir halindeki araçtan molotof kokteyli ile saldırı düzenleyen bir kadın, yanlışlıkla kendini yaktı

Rusya'nın Ukrayna'daki saldırıları 5'inci gününde devam ederken, Ukrayna halkı Rus ordusuna direnmeyi sürdürüyor.

Rus ordusuna yönelik direnişte en çok tercih edilen molotof kokteyli az daha bir Ukraynalı direnişçiyi canından ediyordu.

Rus askeri konvoyuna seyir halindeki araçtan molotof kokteyli ile saldırı düzenleyen bir kadın, yanlışlıkla kendini yaktı.

Başarısız saldırı anı ise araçta bulunan diğer kişi tarafından anbean kayıt altına alındı.

Rus zırhlı aracına molotof atan Ukraynalı kendini yaktı | Video

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Rus zırhlı aracına molotof atarken kendini yaktı
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