Ruslar topyekûn saldırıya geçti

Ukrayna
- Rusya
savaşı 16'ncı gününe girdi. Rus ordusu yine saldırılarını şiddetlendirdi. Harkiv, Çernihiv, Sumi ve Mariupol
şehirleri kuşatılırken, Kiev
'in kuzeybatısında çatışmalar yeniden şiddetlendi. Rus ordusu, Kiev'i kuzeyden ve batıdan kuşatmaya çalışıyor. Çatışmalar kent merkezinin 15 kilometre kuzeyinde yaşanıyor. Kiev'de halk şehrin etrafına hendek kazmaya devam ediyor.
KONVOY YİNE GÖRÜNTÜLENDİ
Kiev dışındaki Rus konvoyunun, yeniden konuşlandığını gösteren uydu görüntüleri yayımlandı. 64 kilometrelik konvoyun, başkent yakınındaki kentlere ve ormanlık alanlara dağıldığı görüldü. Uydu şirketi Maxar, başkentin kuzeybatısındaki Antonov Havalimanı yakınlarındaki konvoyun dağıtıldığını ve yeniden konuşlandığını gösteren fotoğraflar paylaştı.
TÜRK ELÇİLİĞİNDE TEDBİR
Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin ardından ülkedeki vatandaşların tahliyesi için yoğun çaba gösteren Türkiye'nin Kiev'deki büyükelçiliği tahliye edildi. Kiev'de şehir içinde çatışmaların başlaması ihtimaline karşı elçiliğin Çernivtsi şehrine taşınmasına karar verildi.
MARİUPOL DE KUŞATILDI
Rus kuvvetlerinin Ukrayna'nın batısındaki Lutsk ve Ivano-Frankivsk'i hedef aldığı yönündeki haberler Rusya Savunma Bakanlığı tarafından da doğrulandı. Rus RIA haber ajansı, Rusya yanlısı ayrılıkçıların Ukrayna'nın Volnovaha kentini ele geçirdiğini duyurdu. Volnovaha, liman kenti Mariupol'ün kuzeye açılan kapısı olduğu için stratejik önem taşıyor. Ukraynalı yetkililer, kentte sivillerin mahsur kaldığını, gıda, su ve ilaç gönderilemediğini açıkladı.
Bölgede günlerdir açılması planlanan tahliye koridoru da Rusya'nın saldırıları yüzünden bir türlü gerçekleşemedi. Kentteki eczane ve marketlerin yağmalandığına dair haberler gelmeye başladı.
ENDİŞELİ SAVAŞ NÖBETİNİN SİMGESİ
Ukrayna'nın kendine özgü mimarisinin eşsiz yapılarına ev sahipliği yapan Kiev'in kalbindeki Özgürlük Meydanı derin bir sessizliğe gömülmüş. Meydanın dev bir tiyatro dekoru gibi tarihe yolculuk imkânı sunan yapılarıyla bilindiği o ihtişamlı günleri geride kalmış ve ortam adeta fırtına öncesi sessizliği andırıyor. Yaklaşık 3 milyon nüfuslu Kiev'in yarısı evlerini terk etti.