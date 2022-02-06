Rusların Türkiye’de 5 yıldızlı mesaisi

Rusya
'da, Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle, hükümetin şirketleri "maksimum sayıda personelini uzaktan çalışmaya yönlendirme" tavsiyesi gündemde.
Bu kapsamda ülkenin önde gelen özel bankalarından Sovkombank, personelini uzaktan çalışma için Türkiye
'deki 5 yıldızlı otellere gönderme kararı aldı. Uçak biletlerini ve konaklama masraflarını şirketin üstleneceği program kapsamında "back office" çalışanları ve bilişimciler birer haftalığına Türkiye'ye yollanacak. Deneme programına katılım "gönüllülük" esasına göre gerçekleşecek. Ancak Türkiye'ye gidecek çalışanların aşı olması şart.