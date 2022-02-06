Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Rusların Türkiye’de 5 yıldızlı mesaisi
Giriş Tarihi: 6.2.2022

Rusların Türkiye’de 5 yıldızlı mesaisi

DIŞ HABERLER
Rusların Türkiye’de 5 yıldızlı mesaisi
Rusya'da, Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle, hükümetin şirketleri "maksimum sayıda personelini uzaktan çalışmaya yönlendirme" tavsiyesi gündemde.
Bu kapsamda ülkenin önde gelen özel bankalarından Sovkombank, personelini uzaktan çalışma için Türkiye'deki 5 yıldızlı otellere gönderme kararı aldı. Uçak biletlerini ve konaklama masraflarını şirketin üstleneceği program kapsamında "back office" çalışanları ve bilişimciler birer haftalığına Türkiye'ye yollanacak. Deneme programına katılım "gönüllülük" esasına göre gerçekleşecek. Ancak Türkiye'ye gidecek çalışanların aşı olması şart.
ARKADAŞINA GÖNDER
Rusların Türkiye’de 5 yıldızlı mesaisi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA