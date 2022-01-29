Rusya 1 yılda 1 milyon eksildi

SSCB
'NİN dağılmasından bu yana demografik sorunlarla boğuşan Rusya
'nın nüfusu, pandeminin de derin etkisiyle son bir yılda 1 milyon 40 bin kişi azaldı. Buna yakın seviyeye en son 2000 yılında yaklaşılmıştı. O yılki rakam 958 bindi. Rusya Federal İstatistik Servisi
(Rosstat) verilerine göre, 2021
Ocak-Aralık döneminde Rusya'da ölüm oranı, bir önceki döneme göre yüzde 15.1 arttı. Geçen yıl 2 milyon 445 milyon (2020'de 2 milyon 124 bin) kişi hayatını kaybetti. Doğumlar yüzde 2.3 oranda azalarak 1 milyon 400 bin (2020'de 1 milyon 430 bin) oldu. 2020'de nüfustaki gerileme 688 bin 700 olmuştu. 1 Ocak 2022 itibarıyla, Rusya'nın nüfusu, 145 milyon 478 bin kişi olarak saptandı. 2021 verilerine göre, yıl içi göçten kaynaklanan girişler ise yaklaşık 350 bin kişi oldu.