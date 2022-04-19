Rusya, 4 Avusturyalı diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etti

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Avusturya'nın Moskova Büyükelçisi Werner Almhofer'in bakanlığa çağrıldığı belirtildi.

Büyükelçi'ye Rusya'nın Avusturya'daki temsilciliklerinde görevli 4 çalışanın "istenmeyen kişi" ilan edilmesi nedeniyle protesto notası verildiği kaydedilen açıklamada, Avusturya'nın "dostça olmayan" adım attığı ve ikili ilişkilere "zarar verdiği" vurgulandı.

Açıklamada, "Mütekabiliyet gereği Avusturya'nın Moskova Büyükelçiliğindeki 4 çalışan 'istenmeyen kişi' ilan edildi. Diplomatların 24 Nisan'a kadar ülkeyi terk etmeleri gerekiyor." ifadelerine yer verildi.