Rusya: 60 Ukrayna askerini öldürdük

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Sumi şehrine önceki gün İskender füzesi ile yapılan saldırının bir komuta merkezine düzenlendiğini ve 60'tan fazla Ukrayna askerinin öldüğünü bildirdi. Ukrayna Devlet Başkanı Voldimir Zelenski, ABD Başkanı Donald Trump'a bir çağrı yaptı ve Rusya ile bir anlaşma öncesi Ukrayna'yı görmesini istedi. Trump ise Sumi saldırısına dair açıklamasında, "Bana bir hata yaptıkları söylendi" dedi ancak detay vermedi. Rusya'nın saldırısının iki ülke arasında ABD'nin aracılığıyla ateşkes müzakereleri yürütülürken gelmesi dikkat çekmişti.