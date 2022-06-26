Rusya: 80 Polonyalı paralı asker öldürüldü

Rus Silahlı Kuvvetleri, yoğun çatışmaların yaşandığı Donetsk bölgesinde yaklaşık 80 Polonyalı paralı askerin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Konstantinovka yerleşiminde Mageteks Çinko Fabrikası sahasında yaklaşık 80 Polonyalı paralı askerin etkisiz hale getirildiğini söyledi. Öte yandan Ukrayna ordusu, Çernihiv bölgesinin Belarus topraklarından yoğun şekilde bombalandığını duyurdu. Saldırının, Rusya lideri Vladimir Putin'in Rusya'da Belaruslu mevkidaşı Aleksandr Lukaşenko'yu ağırladığı gün gerçekleşmesi dikkat çekti.