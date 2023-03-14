“Rusya, ABD İHA’sını düşürdü” iddiası

Karadeniz'de tansiyon yükseldi. İki Rus Su-27 uçağı, taciz ettikleri ABD'ye ait İHA'yı çarparak düşürdü. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Rus savaş uçağının, 'Reaper' gözetleme insansız hava aracının (MQ-9) pervanesini vurduğunu ve insansız hava aracının Karadeniz'de uluslararası sulara düştüğünü duyurdu. Beyaz Saray Sözcüsü John Kirby, Rusların müdahalesini "tehlikeli, profesyonellik dışı ve pervasızca" olarak nitelendirdi. Kirby, ABD'nin Karadeniz üzerindeki uçuş ve operasyonlarına devam edeceğini belirtti.Başkan Joe Biden, olayla ilgili bilgilendirildi. ABD'li General Cavoli de NATO müttefiklerine olay hakkında bilgi verdi. ABD, ayrıca Rusya'nın Washington Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı. Rusya Savunma Bakanlığı ise Karadeniz'de ABD'ye ait MQ-9 insansız hava aracının Ukrayna'daki operasyon nedeniyle uluslararası standartlara uygun olarak tüm hava sahası kullanıcılarına bildirilen geçici durum alanını ihlal ettiğini, Rusya devlet sınırlarına yöneldiğini açıkladı. Söz konusu alanı ihlal edenin kimliğini tespit amacıyla görev başındaki hava savunma kuvvetlerine ait savaş uçaklarının havalandığı kaydedilen açıklamada, "Moskova saati ile 09.30 sıralarında yapılan keskin manevra sonucunda MQ-9 İHA irtifa kaybederek kontrolsüz uçuşa geçti ve su yüzeyine çarptı. Rus savaş uçakları silah kullanmadı, İHA ile temas kurmadı ve güvenli bir şekilde üsse döndü" ifadeleri kullanıldı