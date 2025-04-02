Rusya: ABD’nin çözümlerini olduğu gibi kabul edemeyiz

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna'da barışçıl çözümün başarısız olması halinde Rus petrolüne ikincil yaptırımlar getirme tehdidine ilişkin açıklamalarda bulundu. Peskov "Amerikan tarafıyla temaslarımızı sürdürüyoruz. Konu çok karmaşık, Ukrayna düzenlemesiyle ilgili olarak ele aldığımız mesele oldukça zorlayıcı. Bu, ek çabalar gerektiriyor. Amerikan tarafıyla temaslarımızı sürdürmeye devam ediyoruz" dedi. Öte yandan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov ise ABD'nin Ukrayna'ya dair önerilerini ciddiye aldıklarını, ancak bu önerileri "olduğu gibi" kabul edemeyeceklerini söyledi.