Rusya açıkladı: Çavuşoğlu ve Lavrov yarın görüşecek! Gündemdeki konular...

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Lavrov'un Çavuşoğlu ile yarın Ankara'da bir araya geleceği belirtildi.

Görüşmede, ikili ilişkilerin ele alınacağı kaydedilen açıklamada, "Rusya ve Türkiye arasındaki siyasi diyalog, bu yıl yoğunluğunu korudu. Üst düzeydeki temaslar yoğun şekilde sürdürülüyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yılbaşından bu yana 9 kez telefonda görüştü." ifadesi yer aldı.

Rus ve Türk bakanlıklar ile kurumlar arasında etkileşimin sürdüğüne dikkat çekilen açıklamada, "Bakanların görüşmesinde Ukrayna, Güney Kafkasya, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Orta Asya ve Karadeniz bölgelerindeki durum ele alınacak. İki bakan, Ukrayna krizindeki mevcut durum ve Rusya ile Ukrayna arasındaki barış müzakerelerinin yeniden başlatılması ihtimali hakkında görüş alışverişinde bulunacak." değerlendirmesine yer verildi.

Suriye meselesi çözümü ile ilgili Astana Formatının Türk ve Rus taraflarının yoğun iş birliğiyle çalıştığı vurgulanan açıklamada, Çavuşoğlu ve Lavrov'un, görüşmede Suriye meselesini de ele alacağı ifade edildi.