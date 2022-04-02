Rusya açıkladı: Havaalanlarını o silahlarla vurduk!

Ukrayna'da gece 67 askeri altyapı tesisinin imha edildiğini aktaran Konaşenkov, savaşın başından bu yana Ukrayna'ya ait toplam 124 uçak ve 84 helikopterin yanı sıra 381 insansız hava aracı (İHA), 1882 tank ve çeşitli zırhlı araç, 203 çok namlulu roketatar, 786 obüs ve havan topu ile 1764 özel askeri aracın yok edildiği bilgisini paylaştı.