Rusya açıkladı: Tamamen boşalttık

"47 ASKERİ NOKTAYI VURDUK"

Rusya'ya ait hava savunma sistemleri ile Ukrayna'ya büyük hasar verildiğini söyleyen Konaşenkov, "Operasyonel taktik havacılık grubu 4 komuta merkezi, 47 askeri noktayı vurdu. Hava saldırıları sonucunda 270'ten fazla asker ve 52 zırhlı araç ve askeri teçhizat imha edildi. Ayrıca savaş uçakları Donetsk bölgesindeki Belitskoe köyü yakınlarında bir Ukrayna Su-25 uçağını vurdu. Rus hava savunma araçları, Herson bölgesindeki Novoaleksandrovka yakınlarında Ukrayna Hava Kuvvetlerine ait bir Su-25 uçağını daha düşürdü" diye konuştu. Konaşenkov Luhansk, Donetsk, Herson ve Harkov'da 14 insansız hava aracının da düşürüldüğünü söyledi.