Rusya açıkladı: Ukrayna’ya ait 12 askeri unsura füzelerle saldırı düzenlendi

"12 ASKERİ UNSURA FÜZELERLE SALDIRI DÜZENLENDİ"

Konaşenkov, "Ukrayna'ya ait 12 askeri unsura yönelik yüksek hassasiyetli füzelerle saldırı düzenlendi. Bugüne kadar 140 uçak, 106 helikopter, 498 insansız hava aracı, 254 hava savunma füze sistemi, 2 bin 397 tank ve zırhlı araç, 261 çok namlulu roketatar, 1038 obüs ve havan topu ile 2 bin 244 özel askeri araç yok edildi." ifadesini kullandı.