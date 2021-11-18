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Giriş Tarihi: 18.11.2021 14:06

Rusya Afganistan'da tahliye kararı verdi

AA
Rusya Afganistan’da tahliye kararı verdi

Afganistan’da yönetimin Taliban’a geçmesinin ardından ülkede yaşanan karışıklık devam ediyor. Son olarak Rusya Devlet Sözcüsü Dmitriy Peskov, ülkeye nakliye uçakları gönderileceğini duyurdu.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Afganistan'da yaşanan "son derece gergin" durum nedeniyle bazı Rusya ve çeşitli ülke vatandaşlarının bu ülkeden tahliye edileceğini bildirdi.

ÜÇ UÇAK GÖNDERİLECEK

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya Savunma Bakanlığının tahliye için Afganistan'a üç nakliye uçağı göndermesini değerlendirdi.

Afganistan'dan Rusların yanı sıra Bağımsız Devlet Topluluğu (BDT) ve bazı diğer ülke vatandaşlarının da tahliye edileceğini belirten Peskov, "Afganistan'daki son derece gergin durum nedeniyle orayı terk etmek zorunda olan bazı insanlar tahliye edilecek." dedi.

Rusya Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, Afganistan'a üç İl-76 nakliye uçağının gönderildiğini ve ülkeden 380 kişinin tahliye edileceğini duyurmuştu.

Açıklamada, tahliye edilecek kişiler arasında Rusya ve BDT üyesi ülkelerin yanı sıra Ukrayna ve Afganistan vatandaşlarının bulunduğu bildirilmişti.

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Rusya Afganistan'da tahliye kararı verdi
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