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Giriş Tarihi: 23.4.2023

Rusya, Alman diplomatları sınırdışı ediyor

Rusya, Alman diplomatları sınırdışı ediyor
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Almanya'nın 30 Rus diplomatı sınırdışı etmesine aynı şekilde karşılık verecek. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Rusya, Almanya'nın düşmanca eylemlerine karşılık olarak, Alman diplomatları Rusya'dan sınırdışı etme ve ülkemizdeki Alman diplomatik misyonlarının azami çalışan sayısını önemli ölçüde kısıtlama yönünde 'ayna' niteliğinde bir karar aldı. Karar, 5 Nisan 2023'te Rusya Dışişleri Bakanlığı'na çağrılan Almanya'nın Moskova Büyükelçisi G. von Geyr'e bildirildi" ifadesine yer verildi.
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Rusya, Alman diplomatları sınırdışı ediyor
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