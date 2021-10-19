Rusya, Amerikalı gazeteciyi suçladı: Putin’i gafil avladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, geçtiğimiz günlerde katıldığı Rusya Enerji Haftası Forumu gündemden düşmüyor. Putin ve oturumu yöneten CNBC sunucusu Hadley Gamble arasında geçen diyalog eleştirilerin odağı olmuştu. Putin, Gamble'ın söylediklerini dinlemediğini ifade etmiş , "Önümde ne dediğimi duymamış gibi soruyu tekrarlayan güzel bir kadın var. Cevabı tekrar edeceğim." sözlerini kullanmıştı. Putin'in bu sözleri cinsiyetçi olduğu gerekçesi ile eleştirilmişti. Rusya medyası ise Gamble'ı bacaklarıyla Putin'in dikkatini dağıtmakla suçladı.
"GÜZEL KADIN AMA ANLAMIYOR"
ABD'li gazeteci Putin'e Rusya'nın Avrupa'ya gaz arzı hakkında sorular sordu. Buna karşılık Putin de gazetecinin sorusunu yanıtladı, ancak ABD'li gazeteci soruyu tekrarlayınca Putin, Gamble'ın söylediklerini dinlemediğine dikkat çekti.
"KİMSE DİNLEMEK İSTEMİYOR"
Gamble'la şakalaşan Putin, "Önümde ne dediğimi duymamış gibi soruyu tekrarlayan güzel bir kadın var. Cevabı tekrar edeceğim. Kimse dinlemek istemiyor. Tek istedikleri Rusya'ya ithamlarda bulunmak" ifadelerini kullandı. Gamble ile bu tepki karşısında gülümsemekle yetindi.
RUS MEDYASI ABD'Lİ GAZETECİYİ SUÇLADI
Rusya oturumu yöneten Hadley Gamble'a tepki gösterdi. Rus basını, Hadley Gamble'ı Putin'in dikkatini dağıtmakla suçlarken Amerikalı sunucunun bacaklarıyla Putin'i gafil avlamak için girişimde bulunduğunu dile getirdi.
Beden dili uzmanı Judy James de görüntülerle ilgili yaptığı yorumlarında tüm eski beden dili flört kılavuzları, ayağınızı birinin yönüne doğrultma hareketinin, 'cazibe ve çekicilik olarak işaret ettiğini' belirtti.
ABD'li sunucuya "Putin'in dikkatini dağıttın" suçlaması | Video
Putin'in savunucusu olarak bilinen Dmitry Kiselyov ise, Gamble'ın "vücut dilini tam gaz kullandığını" iddia etti. Bu sırada görüntüler moderatör Hadley Gamble'ın bacaklarına odaklandı. Bacak görüntüleri devlet televizyonu tarafından 69 yaşındaki Devlet Başkanı Putin'i gafil avlamak için başarısız bir girişim olarak görüldü.