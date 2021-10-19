Rusya, Amerikalı gazeteciyi suçladı: Putin’i gafil avladı

Beden dili uzmanı Judy James de görüntülerle ilgili yaptığı yorumlarında tüm eski beden dili flört kılavuzları, ayağınızı birinin yönüne doğrultma hareketinin, 'cazibe ve çekicilik olarak işaret ettiğini' belirtti.

ABD'li sunucuya "Putin'in dikkatini dağıttın" suçlaması | Video

Putin'in savunucusu olarak bilinen Dmitry Kiselyov ise, Gamble'ın "vücut dilini tam gaz kullandığını" iddia etti. Bu sırada görüntüler moderatör Hadley Gamble'ın bacaklarına odaklandı. Bacak görüntüleri devlet televizyonu tarafından 69 yaşındaki Devlet Başkanı Putin'i gafil avlamak için başarısız bir girişim olarak görüldü.