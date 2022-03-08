Rusya Avrupa’ya resti çekti! Bizi buna itiyorsunuz

ENDİŞE VE PANİK HAVASI

Oxford Enstitüsü Enerji Çalışmaları Uzmanı Katja Yafimava, Avrupa'da doğal gaz fiyatlarının rekor seviyelere ulaşmasının piyasalardaki endişe ve panikten kaynaklandığını söyledi. Yafimava, "Bu fiyatlar, piyasanın Rus doğalgaz arzının tamamının kesilmesinden korktuğu anlamına geliyor.

Ancak bu korkular arzın duracağı anlamına gelmiyor" ifadelerini kullandı. AB ülkelerinin Rus gazına bağımlılığı 2011 yılından beri hızla artıyor. Uluslararası Enerji Ajansı verilerine göre, Avrupa'nın geçen yıl Rusya'dan ithal ettiği 155 milyar metreküp gaz, toplam ithalatının yüzde 45'ini ve toplam gaz tüketiminin yüzde 40'ını oluşturdu.

Durumu "karşılıklı bağımlılık" olarak nitelendiren uzmanlar, Avrupa'nın Rus gazının yerini kolayca dolduramayacağını ancak Rusya'nın da Avrupa'ya sattığı enerji emtialarından sağladığı geliri başka bir kaynaktan kolaylıkla elde edemeyeceğini savunuyor.