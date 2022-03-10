Rusya Avrupa’yı düşmanca davranmakla suçladı: Bundan sonra...

Rusya Ukrayna savaşı 15. gününe girerken tüm dünya bugün Antalya'daki zirveden çıkacak sonuçları bekliyor. Öte yandan Rusya'dan Avrupa'ya yönelik sert açıklamalar geldi. Avrupa birliği ve NATO'nun 'düşmanca' davrandığı ifade edilen açıklamada Rusya'nın Avrupa Konseyi'nde bundan sonra yer almayacağını bildirdi.
'DÜŞMANCA DAVRANIYORLAR'
Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya'ya düşmanca davranan Avrupa Birliği (AB) ve NATO ülkelerinin "Avrupa Konseyi'nin çizgisini ve Avrupa'da ortak insani hukuk alanını ihlal etmeye devam ettiği" ifade edildi.
Rusya'nın Avrupa Konseyi'ne katılmayacağının belirtildiği açıklamada "Rusya, örgütün Batı üstünlüğü ve narsisizm platformuna dönüşmesinde yer almayacak." ifadeleri kullanıldı.