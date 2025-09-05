Rusya, barış için yine İstanbul’u adres gösterdi

Rusya-Ukrayna savaşının sonlandırılması için yürütülen müzakerelerde hareketli günler yaşanırken Moskova yönetimi bir kez daha İstanbul'u adres gösterdi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ile Ukrayna arasında doğrudan müzakerelerin seviyesinin yükseltilmesi halinde çalışmaların İstanbul formatında devam etmesi gerektiğini söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise, Ukrayna'da barış sağlanması halinde yabancı askerlere ihtiyaç duyulmayacağını belirterek, "Özellikle şimdi askeri çatışmalar sırasında orada herhangi bir birlik konuşlanırsa, bunların meşru hedefler olacağını varsayıyoruz" dedi. Batı'da Gönüllüler Koalisyonu ülkelerinin, Ukrayna'da güvenlik garantisi için bu ülkeye asker konuşlandırmak istediği biliniyor.