Rusya, Batı Ukrayna’yı bombalamaya başladı: 9 ölü, 57 yaralı

Rusya - Ukrayna arasındaki savaş devam ediyor. Ukraynalı siviller, Kiev ve Harkov başta olmak üzere çeşitli savaş bölgelerinden kaçarak Lviv'e sığınırken, Rusya füzelerle Lviv'e yakın noktaları vurmaya devam ediyor.

Rusya, hava saldırısıyla Lviv'e 40 kilometre yakındaki Yavoriv'deki Uluslararası Barışı Koruma ve Güvelik Merkezi Kampını vurdu. Saldırıda 9 kişi yaşamını yitirirken, 57 kişinin de yaralandığı öğrenildi. Ayrıca kamp içerisinde yabancı eğitmenlerin olduğu da edinilen bilgiler arasında.

Rusya - Ukrayna arasındaki savaş 18 gündür sürüyor. Ukraynalı siviller, Kiev ve Harkov başta olmak üzere çeşitli savaş bölgelerinden kaçarak Lviv'e sığınırken, Rusya füzelerle Lviv'e yakın noktaları vurmaya devam ediyor. Rusya, hava saldırısıyla Lviv'e bağlı Yavoriv'deki askeri üssü vurdu. Yavoriv, Polonya sınırına 25 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

Vurulan bölgenin Yavoriv'deki Uluslararası Barışı Koruma ve Güvelik Merkezi Kampı olduğu öğrenilirken, 9 kişinin hayatını kaybettiği 57 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

Ayrıca bölgenin Uluslararası Barışı Koruma ve Güvelik Merkezi Kampı olması dolayısıyla uzmanlar tarafından yabancı eğitmenlerin de içeride olabileceği değerlendiriliyor.