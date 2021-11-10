Rusya bombardıman uçağı gönderdi

Avrupa
'nın göbeğindeki göçmen krizi tırmanıyor. Mülteci hakları savunucuları Polonya
- Belarus
sınırında günlerdir sıkışıp kalan binlerce göçmenin insanlık dışı şartlar altında hayatta kalmaya çalıştığını aktardı. Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak ise gece boyunca birçok göçmenin Belarus sınırını geçip yasa dışı şekilde ülkelerine girmeye çalıştığını söyledi. Blaszczak, 15 bin askerin Belarus sınırındaki göçmenleri "püskürtmekle" görevlendirildiğini açıkladı. Rusya Savunma Bakanlığı, iki TU-22M3 bombardıman uçağının Belarus hava sahasında devriye uçuşu gerçekleştirdiğini bildirdi.