Rusya bu işe çok kızacak! NATO ve Finlandiya’dan ortak hamle

Savaş 2 aydan fazla süredir devam ederken, NATO'dan Rusya'yı kızdıracak bir hamle geldi. Reuters'ta yer alan habere göre NATO'ya ait 3 savaş gemisi, bugün Finlandiya donanmasına eğitim vermek üzere Finlandiya'nın Turku limanına geldi.
EĞİTİM YAPILACAK
Finlandiya savunma güçleri tarafından yapılan açıklamada Letonyalı mayın gemisi LVNS Virsaitis ve matın avcıları Estonyalı ENS Sakala ve Hollandalı HNLMS Schiedam'ın Finlandiya'nın kıyı filosundan iki mayın avcısı ile eğitim alacağı ifade edildi.
TATBİKAT 2 GÜN SÜRECEK
Tatbikatın 28 Nisan'da başlaması planlanıyor. 2 günlük tatbikatta Finlandiya gemilerinin bu yıl içinde NATO müdahale güçlerinde yer almaya hazırlanacağı ve mayını önleme çalışmalarına dahil edileceği bildirildi.
TEHDİT ETMİŞTİ
Finlandiya ile Rusya arasındaki NATO gerilimi geçtiğimiz haftalarda tırmanmıştı. Finlandiya'nın NATO'ya katılma konusunda olumlu tavır sergilemesi nedeniyle Rusya'dan tehdit mesajları gelmişti.
"SAVAŞ HER ŞEYİ DEĞİŞTİRDİ"
Finlandiya lideri Sanna Marin, geçtiğimiz haftalarda NATO'ya katılma seçeneğinin kuvvetli bir şekilde analiz edilmesi gerektiğini ve 24 Şubat'ta başlayan savaşın her şeyi değiştirdiğini söylemişti. İsveç ile Finlandiya, Sovyetler Birliği'ne karşı koymak için kurulan 30 üyeli NATO'ya Soğuk Savaş sırasında katılmaya çekinmişlerdi.