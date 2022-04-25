Rusya bu işe çok kızacak! NATO ve Finlandiya’dan ortak hamle

Savaş 2 aydan fazla süredir devam ederken, NATO'dan Rusya'yı kızdıracak bir hamle geldi. Reuters'ta yer alan habere göre NATO'ya ait 3 savaş gemisi, bugün Finlandiya donanmasına eğitim vermek üzere Finlandiya'nın Turku limanına geldi.

EĞİTİM YAPILACAK

Finlandiya savunma güçleri tarafından yapılan açıklamada Letonyalı mayın gemisi LVNS Virsaitis ve matın avcıları Estonyalı ENS Sakala ve Hollandalı HNLMS Schiedam'ın Finlandiya'nın kıyı filosundan iki mayın avcısı ile eğitim alacağı ifade edildi.