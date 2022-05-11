Rusya büyükelçisine yapılan saldırı için özür talep etti

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Rusya, olayla ilgili olarak Polonya yönetiminden resmi bir özür bekliyor ve Rus Büyükelçisi ile Polonya'daki Rus kurumlarının tüm çalışanlarının güvenliğinin sağlanmasını talep ediyor. Varşova'nın taleplerimize vereceği tepkiye bağlı olarak daha ileri adımlar hakkında bir karar verilecek" denildi.