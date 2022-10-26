Rusya casusluk iddialarına yalanladı

Rusya'nın Oslo Büyükelçiliği, Norveç'te Rusya lehine casusluk yaptığı iddia edilen kişiyle ilgili bilgilerinin bulunmadığını açıkladı.

Elçilik açıklamasında, casusluk yaptığı belirtilen Brezilya asıllı akademisyene dair bilgilerinin bulunmadığı vurgulanarak iddiaların "siyasi amaçlı" olduğu ifade edildi.

Norveç Polis İstihbaratı, Arktik Üniversitesinde görevli, Brezilya uyruklu kişinin sahte isim ve kimlik kullanarak Rusya adına casusluk faaliyeti yürüttüğünü iddia etmişti. Arktik Üniversitesi ise açıklamasında, söz konusu kişinin "misafir öğretim görevlisi" olarak görev aldığı bilgisini paylaşmıştı.

Son haftalarda, Norveç'te çok sayıda Rus vatandaşı gözaltına alınmıştı.