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Giriş Tarihi: 19.2.2022 14:37 Son Güncelleme: 19.2.2022 14:39

Rusya Devlet Başkanı Putin de izliyor! Balistik ve seyir füzelerinin yer aldığı tatbikat başladı!

AA
Rusya Devlet Başkanı Putin de izliyor! Balistik ve seyir füzelerinin yer aldığı tatbikat başladı!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’nun birlikte izlediği balistik ve seyir füzelerinin yer aldığı tatbikat başladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, nükleer üçleme güçlerinin katıldığı geniş kapsamlı tatbikatı başlatma talimatı verdi.

Putin, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile nükleer üçleme güçlerinin yer aldığı tatbikatta balistik füzelerin fırlatılmasını Kremlin Sarayı'ndaki durum merkezinden takip etti.

Rusya Savunma Bakanlığına göre, önceden planlanan tatbikata Rusya Havacılık ve Uzay Kuvvetleri, Güney Askeri Bölgesi, Stratejik Füze Kuvvetleri, Kuzey ve Karadeniz filoları katılıyor.

Balistik ve güdümlü füzelerin denendiği stratejik çevreleme kuvvetleriyle yapılan geniş kapsamlı tatbikat stratejik caydırıcılık özelliği taşıyor.

Nükleer üçlemeler, stratejik bombardıman uçakları, zemine kurulu füzeler ve balistik füze denizaltılarından oluşuyor. Bu üçlemeler böylece orduya havadan, karadan ve denizden nükleer füze fırlatma imkanı veriyor.

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Rusya Devlet Başkanı Putin de izliyor! Balistik ve seyir füzelerinin yer aldığı tatbikat başladı!
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