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Giriş Tarihi: 22.12.2022 15:22

Rusya Devlet Başkanı Putin, Ruben Vardanyan'ı vatandaşlıktan çıkardı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yaptırımlardan kurtulmak için Karabağ'a yerleştiği belirtilen Ermeni asıllı iş insanı Ruben Vardanyan'ın, Rus vatandaşlığından çıkmasını onayladı.

AA
Rusya Devlet Başkanı Putin, Ruben Vardanyan’ı vatandaşlıktan çıkardı

Putin, imzaladığı kararnameyle, Rus kontrolündeki Azerbaycan toprağı olan Karabağ'da yaşamaya başlayan Vardanyan'ın, Rus vatandaşlığından çıkmasına onay verdi.

Kara para aklama, yasa dışı silah ticareti ve uyuşturucu ticaretine katıldığı belirtilen Vardanyan, geçen günlerde Rus vatandaşlığından çıktığını, Karabağ'da Ermeni nüfusun yaşadığı ve geçici olarak Rus unsurların kontrolünde olan bölgeye yerleştiğini açıklamıştı.

Putin'e yakın isimlerden siyaset bilimi uzmanı Sergey Markov, Facebook hesabından, Vardanyan'ı Rus vatandaşlığından çıktığı için eleştirmiş ve onun, bu adımı Rusya'ya karşı uygulanan yaptırımlardan kurtulmak için attığını yazmıştı.

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Rusya Devlet Başkanı Putin, Ruben Vardanyan'ı vatandaşlıktan çıkardı
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