SON DAKİKA | Rusya Devlet Başkanı Putin’den tansiyonu düşürecek açıklama: Tatbikat yapan askerlerimiz bölgeden çekiliyor

DOĞU UKRAYNA İÇİN ÖZEL STATÜ TALEBİ

Ukraynalı yetkiler Minsk anlaşmasına uymaya yanaşmıyorlar. Doğu Ukrayna için özel statü taleplerimiz var. Almanya'nın önceki dışişleri bakanı, bazı konularda fedakarlık yapılabileceğini, ortada buluşabileceğini söylemişti. Ancak böyle bir şey söz konusu olmadı.