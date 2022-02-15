Son dakika haberleri: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya-Ukrayna gerilimine ilişkin tansiyonu düşürecek açıklamalarda bulundu. Putin, "Tatbikat yapan askerlerimiz bölgeden çekiliyor" dedi.
SON DAKİKA | Rusya Devlet Başkanı Putin'den tansiyonu düşürecek açıklama: Tatbikat yapan askerlerimiz bölgeden çekiliyor | Video
"SAHADA GERGİNLİĞİN DÜŞTÜĞÜNÜ GÖRMÜŞ DEĞİLİZ"
Putin'in açıklamalarından satır başları:
"Sahada gerginliğin azaldığını henüz görmüş değiliz. Avrupa güvenliği konusunda müzakere etmeye hazırız. Ancak diğer tüm konularında kapsamlı bir şekilde değerlendirilmesi lazım. Avrupa'da savaş istemiyoruz.
DOĞU UKRAYNA İÇİN ÖZEL STATÜ TALEBİ
Ukraynalı yetkiler Minsk anlaşmasına uymaya yanaşmıyorlar. Doğu Ukrayna için özel statü taleplerimiz var. Almanya'nın önceki dışişleri bakanı, bazı konularda fedakarlık yapılabileceğini, ortada buluşabileceğini söylemişti. Ancak böyle bir şey söz konusu olmadı.
Bunların yanı sıra İran'ın nükleer programını konuştuk. Bu noktoda da durumuşuz değişmedi. Bu yapıcı görüşme için de teşekkür ediyorum.