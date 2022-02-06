Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Rusya Devlet Başkanı Putin'den Başkan Erdoğan ve eşine geçmiş olsun mesajı
Giriş Tarihi: 6.2.2022 17:41 Son Güncelleme: 6.2.2022 17:50

Rusya Devlet Başkanı Putin'den Başkan Erdoğan ve eşine geçmiş olsun mesajı

Rusya Devlet Başkanı Putin’den Başkan Erdoğan ve eşine geçmiş olsun mesajı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kovid-19'un Omicron varyantına yakalanan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a acil şifalar diledi.

Kremlin'in internet sitesinde yayımlanan mesaja göre Putin, Başkan Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

Putin, Başkan Erdoğan'a gönderdiği mesajda, "Değerli dostum, sizi ve eşinizi içtenlikle desteklemek isterim. Hayat enerjiniz ve iyi ruh halinizin virüsle en kısa sürede başa çıkmanıza yardımcı olacağına eminim. Sizlere içtenlikle geçmiş olsun dileklerimi iletir, uzun yıllar boyu iyi sağlıklar dilerim." ifadelerini kullandı.

Dünya liderlerinden Başkan Erdoğan’a peş peşe geçmiş olsun mesajları geliyor Son dakika | Başkan Erdoğan'ın sağlık durumu üzerinden kin kusan Derya Büyükuncu ve diğerleri için açıklama Son dakika: Çirkin paylaşımların ardından Derya Büyükuncu'ya hak mahrumiyeti cezası! Cumhurbaşkanına hakaret eden şahıs adliyeye sevk edildi AK Parti'den Başkan Erdoğan'a yönelik skandal paylaşımlara tepki Bakan Bozdağ’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret içerikli paylaşımlara ilişkin açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlığına yönelik hakaret içerikli paylaşımlara 4 gözaltı Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan koronavirüs açıklaması! Hastalık hafif şekilde geçiyor

ARKADAŞINA GÖNDER
Rusya Devlet Başkanı Putin'den Başkan Erdoğan ve eşine geçmiş olsun mesajı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA