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Giriş Tarihi: 15.2.2022 17:10 Son Güncelleme: 15.2.2022 17:24

Rusya Devlet Başkanı Putin'den flaş açıklamalar! Ukrayna Minsk anlaşmasına yanaşmıyor

Rusya Devlet Başkanı Putin’den flaş açıklamalar! Ukrayna Minsk anlaşmasına yanaşmıyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin canlı yayında, Rusya-Ukrayna gerilimine ilişkin açıklamalarda bulundu. Putin Ukraynalı yetkililerin Minsk anlaşmasına yanaşmadılarını belirtirken, Doğu Ukrayna için de özel statü taleplerinin olduğunu söyledi.

Rusya ve Ukrayna geriliminde açıklamalar peş peşe geliyor. Son olarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin kameralar karşısına geçti.

Putin'in açıklamalarından satır başları:

Sahada gerginliğin azaldığını henüz görmüş değiliz. Avrupa güvenliği konusunda müzakere etmeye hazırız. Ancak diğer tüm konularında kapsamlı bir şekilde değerlendirilmesi lazım.

DOĞU UKRAYNA İÇİN ÖZEL STATÜ TALEBİ
Ukraynalı yetkiler Minsk anlaşmasına uymaya yanaşmıyorlar. Doğu Ukrayna için özel statü taleplerimiz var. Almanya'nın önceki dışişleri bakanı, bazı konularda fedakarlık yapılabileceğini, ortada buluşabileceğini söylemişti. Ancak böyle bir şey söz konusu olmadı.

Bunların yanı sıra İran'ın nükleer programını konuştuk. Bu noktoda da durumuşuz değişmedi. Bu yapıcı görüşme için de teşekkür ediyorum.

MÜZAKEREYE HAZIRIZ
Rusya'nın önerileri karşılanmadı ancak müzakere etmeye hazırız.

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Rusya Devlet Başkanı Putin'den flaş açıklamalar! Ukrayna Minsk anlaşmasına yanaşmıyor
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