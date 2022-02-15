Rusya Devlet Başkanı Putin’den flaş açıklamalar! Ukrayna Minsk anlaşmasına yanaşmıyor

DOĞU UKRAYNA İÇİN ÖZEL STATÜ TALEBİ

Ukraynalı yetkiler Minsk anlaşmasına uymaya yanaşmıyorlar. Doğu Ukrayna için özel statü taleplerimiz var. Almanya'nın önceki dışişleri bakanı, bazı konularda fedakarlık yapılabileceğini, ortada buluşabileceğini söylemişti. Ancak böyle bir şey söz konusu olmadı.

Bunların yanı sıra İran'ın nükleer programını konuştuk. Bu noktoda da durumuşuz değişmedi. Bu yapıcı görüşme için de teşekkür ediyorum.

MÜZAKEREYE HAZIRIZ

Rusya'nın önerileri karşılanmadı ancak müzakere etmeye hazırız.

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