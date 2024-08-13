Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile bir araya geldi
Giriş Tarihi: 13.8.2024 14:47

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile bir araya geldi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Rusya’da bir araya geldi.

DHA
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile bir araya geldi

Kremlin'den yapılan açıklamada, "Mahmud Abbas resmi bir ziyaret için Rusya'da. Vladimir Putin ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas arasındaki görüşmeler Rusya Devlet Başkanının Novo-Ogaryovo'daki konutunda gerçekleşiyor" denildi. Filistin Devlet Başkanlığı Ofisi'nden Abbas'ın ziyareti ile ilgili olarak, "Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail'in Filistin halkına yönelik devam eden saldırganlığını durdurmanın ve savaştan zarar gören bölgeye insani yardımların derhal ulaştırılmasını kolaylaştırmanın yollarını görüşmek üzere bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelecek" ifadeleri kullanıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile bir araya geldi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA