Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’den enerji krizi açıklaması

Putin, G20 ülkelerinin yoksul ülkeleri destekleme yönündeki girişimlerini memnuniyetle karşıladıklarını dile getirdi. Bazı ülkelerin Kovid-19 aşılarına ulaşamadığına dikkati çeken Putin, "Bu, G20 dahil birçok devletin aşılar ile aşı sertifikalarını karşılıklı tanımaya hazır olmadığı, haksız rekabet ve korumacılıktan kaynaklanıyor. Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) yeni aşı ve ilaçların yeterlilik sürecini hızlandırması sorunu ciddidir. Tüm bunlar ne kadar hızlı yapılırsa, en fazla sorun yaşayan turizm alanı dahil küresel ticaretin yeniden canlandırılması o kadar kolay olacaktır." dedi.

Putin, G20 ülkelerinin sağlık bakanlıklarına, ulusal aşı sertifikalarının karşılıklı tanınmasına dair sorunun çözülmesi için talimat vermeyi teklif etti.