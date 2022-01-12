Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’den Omicron uyarısı!

Böyle bir duruma hazırlıksız yakalanmamaları gerektiğini savunan Putin, "Federal, bölgesel ve sektörel düzeyde çeşitli kurumların harekete geçirilmesi gerekiyor. Herkesle çalışma gerçekleştirmek ve yeni dalgada virüsün yol açacağı muhtemel bir darbeye hazırlıklı olmak gerekiyor. Dünyada neler olduğunu görüyoruz. Hazırlanmak için 2 haftamız var" ifadelerini kullandı.

TEDBİRLER SONUÇ VERDİ

Rusya'da uzun bir süre günlük vaka sayısında rekor kırılmasının ardından alınan tedbirler 2022 yılının başlarında sonuç vermeye başladı. Rusya Korona Virüs ile Mücadele Merkezi'nin bugünkü verilerine göre ülkede son 24 saatte 17 bin 946 yeni vaka tespit edilmesiyle salgının başından bu yana tespit edilen toplam vaka sayısı 10 milyon 702 bin 150'ye yükseldi. En çok vaka 4 bin 8 ile başkent Moskova'da görülürken, St. Petersburg'ta bin 659 yeni vaka kaydedildi.

Rusya'da salgın nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısında da düne göre düşüş görüldü. Dün 783 olan can kaybı sayısı bugün 745 olarak açıklanırken, salgında ölenlerin toplam sayısı ise 318 bin 432'ye ulaştı. Rusya'da son 24 saatte iyileşenlerin sayısı 26 bin 346 olurken, toplam iyileşenlerin sayısı da 9 milyon 758 bin 364'e yükseldi.