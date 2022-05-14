Rusya Dışişleri:Finlandiya’nın güvenliği önemli ölçüde zayıflayacak

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Alexander Grushko gazetecilere yaptığı açıklamada, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin değerlendirmede bulundu. Grushko, Rusya'nın Finlandiya ve İsveç'e karşı hiçbir düşmanca niyeti olmadığına ve bu iki ülkenin NATO ittifakına katılması için "gerçek" nedenler bulunmadığına dikkat çekti. Moskova'nın Finlandiya ve İsveç'in nükleer olmayan tarafsız statüsünün geleceğiyle ilgili bazı soruları olduğunu belirten Grushko, iki ülkenin NATO'ya katılarak bu statüsünü fiilen terk edeceklerini ifade etti. Grushko, "Finlandiya ve İsveç'in dünyanın nükleer silahlarının yasaklanmasını ve tamamen imha edilmesini en aktif olarak savunan devletler arasında olduğu iyi bilinmektedir. Ancak ittifak (NATO) dünyada nükleer silahlar olduğu sürece nükleer kalacağını söyleyerek kendisini nükleer ilan etti. Bu ülkeler NATO Nükleer Planlama Grubu'na katılacak" şeklinde konuştu.Gazetecilerin Rusya'nın nükleer kuvvetlerini Baltık'ta konuşlandırıp konuşlandıramayacağı sorusuna yanıt veren Grushko, "Bu konu hakkında konuşmak için çok erken" dedi. Grushko, "Özellikle Jens Stoltenberg (NATO Genel Sekreteri), nükleer silahların Rusya sınırlarına daha yakın noktaya transfer edilebileceğini söyledi. Polonyalı liderler bunu kabul etmeye hazır olduklarını söyledi. Bu ifadeler uygulamaya geçerse elbette yeterli ihtiyati tedbirler alarak buna yanıt vermek gerekecektir" ifadelerini kullandı.Grushko, Rusya'nın temel güvenlik çıkarları için NATO'nun genişlemesinin ne kadar önemli olduğunun anlaşılması konusunda haritaya bakmanın yeterli olduğunu vurguladı. Finlandiya'nın NATO'ya katılması durumunda askeri güvenliğinin önemli ölçüde zayıflayacağını söyleyen Grushko, "Ülkenin cumhurbaşkanı ve başbakanı, Finlandiya Parlamentosu'na yaptıkları konuşmada NATO üyeliğinin hem Finlandiya'nın hem de NATO'nun güvenliğinigüçlendireceğini belirtti. Sonucun tam tersi olacağı aklı başında herkes için açıktır. Finlandiya önemli ölçüde zayıflayacak" ifadelerini kullandı."Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılımı stratejik bir değişikliktir" diyen Grushko, bu değişikliğin NATO'nun genişlemesinin bir sonucu olarak ortaya çıkabilecek yeni güç yapılanmasının sonuçlarının ayrıntılı bir analizinin yanı sıra siyasi bir tepkiye de yol açacağını kaydetti.