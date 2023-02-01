Rusya: Fransa, Afrika’da sömürgeci davranış sergiliyor

Zaharova, şunları kaydetti:

"Afrika ülkelerinin ne söylediklerini nasıl göremez ve duyamazsınız? Her Afrika ülkesi, kendi çıkarları, durumu ve imkanlarına göre devletlerle ilişkilerin geliştirilmesinden yana tavır sergiliyor. Bunun için Elysee Sarayı'nda mikrofona ihtiyaçları yok. Onlar, istediklerini kendi başına söylemeleri için her türlü imkanlara sahipler. Eğer onlar, Rusya ile ilişkileri geliştirmeyi gerekli görüyorlarsa bunun Macron, Elysee Sarayı ve Fransa ile hiçbir ilgisi yok. Afrika kıtasındaki Fransız sömürgeciliği sona erdi. Afrika ülkelerinin herhangi bir kararı almaları için birine, özellikle Fransa'ya sormaları gerektiği dönem sona erdi. Onlar kimseye bunu sormamalı."

"Afrika ülkelerinin bağımsız olma kabiliyetini kanıtladıklarını ve bu konuda Rusya'nın destek olduğunu" belirten Zaharova, "Kimse Macron'un açıklamalarıyla ilgilenmiyor. Bunu ne için o söylüyor, kendi reklamını yapmak için mi, dünyadaki bazı süreçlere dahil olduğunu göstermek için mi?" şeklinde konuştu.

Zaharova, Rusya'nın, Afrika ile Fransa'nın etkisi dışında ilişkiler kurduğunu belirterek, "Bu anlamda, Paris'te ne söyledikleriyle değil, Afrika'daki ülkelerin ve Afrika Birliği'nin söyledikleri ve pozisyonlarıyla ilgileniyoruz. Paris'in tavsiyelerini kayda almadan hareket edeceğiz." ifadelerini kullandı.